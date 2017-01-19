Брюссель, 19 января, 2017, 19:22 — ИА Регнум. У Украины есть в наличии необходимые средства для закупки российского газа. Что касается юридических вопросов, связанных с поставками, то их вполне можно обсудить. Такое заявление сделал сегодня, 19 января, вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

ИА REGNUM

Евробюрократ подчеркнул, что находится в тесном контакте как с российской, так и с украинской сторонами. По словам Шефчовича, министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности России к поставкам топлива в Киев.

Напомним, Украина перестала напрямую закупать российский газ в ноябре 2015 года. При этом Киев просто закупает тот же российский газ, но у стран Евросоюза, которые, в свою очередь, купили этот газ у России.

Однако, нынешняя зима оказалось гораздо более суровой, чем предыдущая, и украинским властям пришлось существенно увеличить отбор газа из подземных хранилищ.