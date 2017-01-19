Москва, 19 января, 2017, 19:09 — ИА Регнум. По итогам расследования «Первого канала» об утечке последнего эпизода телесериала «Шерлок», британский канал ВВС считает эту тему закрытой, а утечку непреднамеренной, сообщает RT со ссылкой на заявление представителя «Первого канала».

Цитата из т/с «Шерлок». реж. Марк Гэтисс, Стивен Моффат. 2010. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

В итоге расследования случая онлайн-утечки последнего эпизода популярного сериала «Шерлок» было выяснено, что один из сотрудников «Первого канала» допустил халатность, нарушив протоколы безопасности при исполнении своих обязанностей.

«Первый канал» принёс официальные извинения создателям сериала Hartswood Films, BBC Worldwide и поклонникам «Шерлока», пострадавшим в результате этой непреднамеренной утечки.

Сообщается, что в BBC Worldwide поприветствовали планы «Первого канала» ужесточить меры безопасности для исключения подобных инцидентов, поблагодарили за оперативное расследование и отметили, что считают тему закрытой.

Напомним, последний эпизод четвёртого сезона популярного телесериала с русским дублированным переводом нелегально появился в Сети 14 января, хотя его официальный показ на российском телевидении был назначен на 16 января.