Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В ходе празднования православного праздника Крещения Господня в ледяные купели погрузились несколько десятков тысяч петербуржцев. Никаких серьезных инцидентов во время крещенских омовений не произошло. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Купель напротив храма Успения Пресвятой Богородицы Оптинского подворья

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной столице для массовых крещенских купаний открыто 26 купелей. Они приняли первых верующих еще вечером 18 января, но основной поток желающих окунуться в крещенские проруби наблюдался в первой половине дня 19 января.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сотрудники МЧС помогают мальчику окунуться в священную воду

«Возле каждой иордани дежурят спасатели, медики и представители правоохранительных органов», — отмечают в ГУ МЧС.

Самой популярной купелью стала прорубь в форме креста на Неве у Петропавловской крепости, в которую в 2016 году окунулись более 10 тысяч человек. В этом году купель оборудовали ротондой и куполом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вход на территорию оборудованной купели

Глава Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров посетил церемонию освящения воды в иордани у Петропавловской крепости, проведенную настоятелем Смольного собора, протоиереем Петром Мухиным. Затем глава петербургского парламента и отец Петр трижды окунулись в крещенской проруби. По преданию, в праздник Крещения вся вода в водоемах становится святой. Считается, что окунувшиеся в нее люди освобождаются от грехов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Оборудованная купель

С каждым годом количество петербуржцев, желающих окунуться в Крещенские купели, неизменно растет.