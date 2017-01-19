Триполи, 19 января, 2017, 18:23 — ИА Регнум. В Ливии американские бомбардировщики В-2 нанесли авиаудар по лагерям «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Сирта, сообщает 19 января Reuters со ссылкой на источники в военном ведомстве США.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

Авиаудар был нанесен по двум лагерям боевиков, расположенным в 45 километрах от Сирта. Десятки террористов были уничтожены, согласно первоначальным данным оборонного ведомства США.

«Среди террористов, подвергшихся авианалету, были лица, бежавшие из Сирта в отдаленные лагеря, чтобы произвести реорганизацию сил. Они представляли угрозу для безопасности Ливии, региона и национальных интересов США», — заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

Напомним, операция по освобождению Сирта от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходила при воздушной поддержке США. Город был освобожден в декабре 2016 года. США провели около 470 авиаударов по целям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирте в ходе данной операции.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило Сирт примерно год назад, воспользовавшись хаосом, в который погрузилась страна после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Город Сирт должен был стать новой военной базой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).