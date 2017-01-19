Багдад, 19 января, 2017, 17:59 — ИА Регнум. За последние три месяца в результате боев в восточной части Мосула иракские правительственные силы уничтожили большинство командиров террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 января Reuters.

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Операция по освобождению западной части Мосула, которая в данный момент находится под контролем боевиков, будет не сложнее той, которая проходит в восточном районе, заявил командующий иракскими контртеррористическими силами Абдул-Гани аль-Асади.

«Даст Бог, в ближайшие дни будет объявлено, что весь восточный берег находится под нашим контролем», — сказал аль-Асади.

Напомним, 18 января представители контртеррористических сил Ирака заявили, что почти весь восточный район города взят под контроль правительства.

Армия Ирака по-прежнему ведет бои с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в аль-Араби, последнем районе, расположенном к востоку от реки Тигр, который остается под контролем террористов.