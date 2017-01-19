Нижний Новгород, 19 января, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вынужден был фактически ткнуть носом в снег представителей администрации Нижнего Новгорода, оказавшихся неспособными качественно организовать уборку снега даже при наличии необходимых финансовых ресурсов. Об этом сам Шанцев рассказал в эфире нижегородской телекомпании «Волга».

Андрей Репин ИА REGNUM Микрорайон Кузнечиха-2 в Нижнем Новгороде один из самых плохо убираемых

«Хотим мы или не хотим, но если снег падает, и чтобы сразу было чисто, надо тогда крышу ставить. Какое-то время все равно нужно на то, чтобы коммунальные службы убрали дорожную часть и убрали дворовые территории, — заявил Шанцев. — По всем регламентам коммунальным службам дается трое суток. Мы дорожную часть очистили через сутки. Пока мы убирали дороги, во дворах никто не убирал. Это реальная сегодня ситуация — городские власти в этом вопросе сегодня не дорабатывают».

«Я сам ездил по дворам, показывал им, где недоработки», — отметил губернатор.

Андрей Репин ИА REGNUM На уборку улиц после снегопада коммунальщикам дается трое суток

«Мы говорили о том, что не хватает средств на вывоз снега снег и эти кучи мешают дальше убираться. Хорошо, сколько надо денег? Мне говорят, что по 6 млн рублей на район. Восемь районов в Нижнем Новгороде. Мы выделили в конце 2016 года 50 млн рублей. Достаточно, чтобы снег вывезти. Вы думаете их использовали? 19 млн. вернули назад. Не смогли использовать! Не могли организовать работу!», — подчеркнул Шанцев.

По его словам, он уже предложил городской администрации уволить не справившихся со своими обязанностями сотрудников и поставить на их места тех, кто сможет организовать работу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, качество уборки снега в Нижнем Новгороде зимой 2016−2017 годов в очередной раз стало поводом для многочисленных жалоб жителей города.

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В первой декаде января в Нижнем Новгороде из-за сильных морозов работы по вывозу снега с городских улиц были остановлены. Чиновники решили поберечь коммунальную технику и ждали потепления.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов по итогам работы на своем посту в 2016 году получил оценку «удовлетворительно». Именно так оценил результаты работы Белова глава города Иван Карнилин. На оценку во многом повлияло качество уборки городских территорий. И если качество уборки центральных улиц Нижнего Новгорода еще можно оценить на 3+, то ситуация во внутриквартальных территориях еще хуже.

Андрей Репин ИА REGNUM Уборка снега

Итогом любого снегопада в Нижнем Новгороде становится огромное число жалоб на качество уборки городских улиц.

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В свою очередь со стороны администрации регулярно звучат обвинения в адрес самих жителей, которые паркуют свои машины на обочине и мешают уборке.

Тем временем суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в вопросе организации мест для складирования убранного с улиц снега. Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода в течение года организовать обустройство специально подготовленных мест для приема снега.