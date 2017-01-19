Владимир, 19 января, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Во Владимирской области осуждены бывшие сотрудники ОАО «РЖД» осуждены за кражу рельсов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области, четыре сотрудника украли и перепродали рельсы и стрелочные переводы на 12 млн рублей.

Павел Ищенко ИА REGNUM Поезда

Сбывать имущество РЖД осужденные начали в 2011 году.

«В результате проведения следственных мероприятий установлена общая сумма ущерба ОАО «РЖД» от противоправной деятельности указанных лиц, которая составила более 12 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

После того, как преступление вскрылось, бывшие рабочие решили активно помогать следствию. Более того, они согласились возместить ущерб.

В итоге один из преступников приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а трое других получили условные сроки.