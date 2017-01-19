Липецк, 19 января, 2017, 17:33 — ИА Регнум. В Липецкой области нарушители природоохранного законодательства в 2016 году были оштрафованы на сумму более 10 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штрафы

Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области только в декабре 2016 года провели 57 проверок и выявили 95 нарушений. За месяц было назначено 46 административных штрафов на общую сумму более 191 тыс. рублей, вынесено 17 предупреждений. Самыми частыми нарушениями стали отсутствие нормативно-разрешительной документации на природопользование, уклонение от платы за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие плана природоохранных мероприятий, а также сброс отходов на почву.

Всего за 2016 год специалисты управления провели 803 проверки соблюдения требований природоохранного законодательства. За этот период было выявлено 1072 нарушения. 815 нарушителей оштрафовали на общую сумму более 10 миллионов рублей. Также было вынесено 102 предупреждения, рассмотрено 588 обращений граждан.

В январе 2017 года было рассмотрено уже 18 обращений жителей области и организаций, наложено семь штрафов на должностных лиц на общую сумму 88 тыс. рублей, один штраф в 50 тыс. рублей на юридическое лицо и 15 штрафов на граждан на общую сумму 16,5 тыс. рублей.

«Областная власть уделяет большое внимание осуществлению государственного надзора за выполнением экологических правил и норм всеми субъектами, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов или влияет на состояние окружающей природной среды», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.