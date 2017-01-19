Вашингтон, 19 января, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В столице США представители ЛГБТ-сообщества устроили танцевальную акцию против избранного вице-президента Майкла Пенса. Об этом сегодня, 19 января, сообщает Associated Press.

Elvert Barnes Танцы

Сообщается, что порядка сотни представителей ЛГБТ-сообщества в сопровождении грузовика с музыкальной установкой устроили танцевальную демонстрацию возле дома Пенса на северо-западе Вашингтона.

Был ли в этот момент Пенс дома не уточняется.

Напомним, Пенс в паре с Трампом выиграл президентские выборы 2016 года и 20 января 2017 года вступит в должность вице-президента США.

Ранее Пенс был губернатором штата Индиана. На этом посту он подписал закон, ограничивающий права ЛГБТ-сообщества.