Баку, 19 января, 2017, 17:13 — ИА Регнум. На фоне непрекращающихся нарушений перемирия на линии соприкосновения в Карабахе, неудачной попытки диверсии азербайджанских ВС на границе армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года, и мнения ряда экспертов, что новая война в Карабахе лишь вопрос времени, в СМИ постоянно появляются сведения о попытках сторон конфликта приобрести новейшее российское вооружение. Впрочем, власти Азербайджана в открытую заявляют, что ведут переговоры о поставках нового вооружения.

Leonid Dzhepko ЗРК «ТОР»

Баку заинтересован в новейших системах обороны, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях международного экономического форума в Давосе.

«Да, мы ведем переговоры по новым закупкам. Вам лучше известно, насколько развита российская военная промышленность. Мы заинтересованы, в основном, в самом современном оборонном вооружении, новых разработках. Это касается и вертолетной техники, и систем защиты — весь комплекс. Это перманентный процесс», — отметил он.

По его словам, перспективы новых контрактов Азербайджана и России в области вооружения «хорошие».

«Вы знаете историю, цифры были озвучены, подписаны контракты в районе 5 миллиардов долларов, большинство из них уже реализовано», — отметил Алиев.

Между тем азербайджанское издание haqqin. az со ссылкой на британское издание Daily Star сообщает, что в Азербайджане развернут российский модифицированный зенитно — ракетный комплекс «Тор».

«Аналитик британского издания Daily Star Питер Трумэн в своей статье «Последнее оружие Путина будет сдувать с неба американские ракеты» пишет о российском модифицированном зенитном ракетном комплексе «Тор», который предназначен для решения задач противоракетной и противовоздушной обороны. В своей статье аналитик утверждает, что помимо российской армии в настоящее время эта система развернута и в Азербайджане», — пишет haqqin.az.

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В статье, однако не поясняется, идет речь о новых поставках ЗРК «Тор», так как ещё до войны в Карабахе в апреле 2016 года было известно, что Азербайджан закупил три дивизиона С-300ПМУ-2, ЗРК «Бук» и «Тор».

В свою очередь российский военный эксперт Евгений Даманцев в журнале «Военное обозрение» предполагает, что один из новейших российских радиолокационных комплексов «Небо-М» будет размещен на территории Армении.

По словам эксперта, «весьма логичным является развёртывание РЛК «Небо-М» на 102-й военной базе в Гюмри».

«Здесь она станет достойным ответом на приобретённую Азербайджаном израильскую станцию «Green Pine», а также сможет контролировать огромные участки воздушного пространства над Турцией, Ираком, Сирией и Грузией», — пишет Даманцев.

«Небо-М» — это новейшая среди российских радиолокационных станций. Максимальная дальность действия станции — 1800 километров, она может одновременно контролировать до 20 летящих баллистических ракет. Полигонные испытания радиолокационного комплекса «Небо-М» завершились в 2009 году, а первые комплексы начали поступать в ВВС уже с декабря 2012 года.