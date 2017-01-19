Киев, 19 января, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Украина может начать снова покупать российской газ в первом квартале этого года. По крайней мере сейчас это было бы весьма логично. Такую точку зрения высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сегодня, 19 января, корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

«Я думаю, что это логично делать как раз в первом квартале. Потому что исходя из расчетов, цена газа в первом квартале будет явно ниже, чем во втором. Мы видим, какая динамика нефтяных котировок, они за последние полгода выросли. Соответственно, чем дальше, тем цена газа будет опираться на более возросшие цены нефти. Это первая составляющая», — отметил эксперт.

Вторая составляющая для начала поставок газа из России на Украину касается объемов топлива. Аналитик обратил внимание на то, что сейчас те объемы газа, которые остались в украинских подземных газовых хранилищах, очень рискованные. И хватит их не до конца отопительного сезона.

«Сейчас там меньше 11 млрд кубов, что означает, что реальный объем газа, который они могут получить — это не более 5,5 млрд кубов, грубо говоря. Его хватит при среднем расходе, который был в последнее время, на месяца два-два с половиной. Поэтому вопрос, как они дальше будут снабжаться», — сказал Пикин.

По его мнению, учитывая все эти условия, для России было бы целесообразно поставить на Украину 1−2 млрд кубометров газа. Тем более, что цена газа из России оказывается лучше, чем цена реверса от иностранных трейдеров. В прошлом году цена газпромовского топлива была ниже.

Что касается средств, которые Украина может потратить на возобновление поставок газа из России, то эксперт заявил: «Деньги, насколько я понимаю, там есть, так как были выделены соответствующие кредиты. Здесь вопрос юридический, скорее всего, касается подписания некоего соглашения, которое бы, условно говоря, отменяло принцип «бери или плати».

Совсем недавно «Газпром» выставил очередные счета Украине за забор газа именно по этому принципу. Как правило, когда подписывается соглашение, указываются объемы, которые необходимы, условия покупки. Поэтому в соглашении просто может быть прописано, что принцип «бери или плати» отменяется, подытожил директор Фонда энергоразвития.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, Украина готова закупать российский газ, и имеет для этого все необходимые средства. Россия, со своей стороны, готова продать Украине газ при необходимости. Главный вопрос сейчас касается юридического вопроса, решить который и пытаются стороны.