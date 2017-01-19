Кишинёв, 19 января, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Группа молдавских, приднестровских и украинских экологических организаций направила в ЕС, ОБСЕ ООН и другие международные организации письмо с жесткой критикой проекта строительства Украиной шести новых ГЭС в верхнем течении Днестра. Как сообщил директор Международной экологической ассоциации охраны Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий, «строительство обезводит Днестр и убьёт его экосистемы», а также несёт угрозу безопасности всему региону, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он добавил, что данные действия противоречат международным обязательствам Украины и даже подписанным Киевом и Кишиневом соглашениям об ассоциации с ЕС. В обращении отмечается, что реализация украинских планов приведет к засухе и повышению температуры в регионе, а значит — к еще большему обмелению реки, которая служит основным источником воды для 3 млн жителей Молдавии и более 1 млн жителей Одесской области.

В числе адресатов обращения экологов также — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие. Письмо подписали 53 неправительственные экологические организации Молдавии, ПМР и Украины.