Москва, 19 января, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Вопрос о перезахоронении Владимира Ленина решен для всех однозначно, он должен оставаться в Мавзолее, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Он (этот вопрос) решен для всех однозначно», — заявил Зюганов в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, не пора ли перезахоронить тело Ленина.

«Это провокационный вопрос», — указал он. «Ленина захоронили по решению верховного органа власти, по православному канону, захоронение в склепах — традиция православная», — отметил депутат Госдумы.

«Решение о захоронении было подтверждено всеми без исключения субъектами нашей страны. Что касается попытки решения этого вопроса — он решен исторически, «правово» решен, исторически», — говорит парламентарий.

«Те, кто без конца муссируют эту тему, они, мягко говоря, провокаторы», — заявил Зюганов, отметив, что только провокаторы могут предлагать подобное «в год юбилейный, в год, когда надо искать решения, а не провоцировать людей на массовые беспорядки», «потому что, если надо развязать Чечню на Красной площади»…