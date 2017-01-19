Москва, 19 января, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Уходящая команда президента США Барака Обамы продолжает наносить удары по фундаменту отношений Москвы и Вашингтона, вступление в должность Дональда Трампа вселяет надежду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак

«Уходящая демократическая команда сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен холодной войны», — заявила Захарова. «Даже в свои последние часы она продолжает наносить удары по их фундаменту», — отметила она.

Завтра, 20 января, состоится церемония вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, напомнила Захарова. «Это вселяет надежду на то, что кризис, в который не зашли, а были заведены российско-американские отношения предыдущей командой Барака Обамы, будет преодолен», — сказала дипломат.