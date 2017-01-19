Ставрополь, 19 января, 2017, 16:03 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Ставропольский край получил в региональную собственность 115 тыс. гектаров земель, находящихся ранее в федеральной собственности. Соответствующее решение принял президент РФ.

Владимир Путин поддержал обращение региональных властей, которые просили передать краю земельные участки в Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Левокумском районах Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Отметим, что речь шла о семи участках площадью 130 тыс. га. В собственность края передано шесть участков площадью 115 тыс. га. Один участок в Шпаковском районе не вошел в перечень земель, которые федеральный центр перевел в собственность края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в ноябре 2015 года региональные власти поднимали вопрос перевода сельхозземель в краевую собственность перед руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ольгой Дергуновой по время совещания в Пятигорске.

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Таким образом региональные чиновники пытаются избежать приватизации сельскохозяйственных земель. Шесть переданных региону участка используются для аграрных целей.

Глава Росимущества высказала заинтересованность ведомства в земельном ресурсе для Ставропольского края. Эти земли рассматриваются как часть регионального агропромышленного кластера. Сейчас правительство Ставрополья заявляет о сохранении назначения земель, которые будут и далее использоваться для развития агропромышленного комплекса региона.

Напомним, власти региона принимают и другие меры по сохранению сельхозземель и исключения их рейдерских захватов. В частности принят закон об увеличении размера выделяемых земельных паев с 30 до 2,5 тысяч гектаров. С его помощью власти пытаются избежать вытеснения местных сельхозработников крупными агрохолдингами.

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Этот закон получил неоднозначную реакцию в регионе и был принят думой только со второго раза. Несогласие с его принципами высказали фермеры, которые считают, что закон ущемит их интересы и фактически уничтожит фермерство в крае.

Сейчас закон оспаривается в судебном порядке. Создана рабочая комиссия для решения спорных вопросов в ручном режиме.

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Одновременно в Ставропольском крае подсчитывают ущерб от сделок с сельхозземлями, в результате чего земли были выведены из хозяйственного оборота региона. По данным правительства региона, по разным схемам из хозяйственного оборота ставропольских предприятий были выведены около 27 тысяч гектаров земли.

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