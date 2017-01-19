Хабаровск, 19 января, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении трёх жителей Хабаровского края, издевавшихся над животными, а также размещавших в интернете вызывающие видео, завершено. Двум девушкам и молодому человеку обвинения предъявлены в окончательной редакции. Об этом сообщила исполняющий обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко сегодня, 19 января.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

«Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Хабаровске двум жительницам Хабаровска и 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в окончательной редакции», — сообщила Петренко.

Уточняется, что обвинения предъявлены в совершении преступлений по нескольким статьям, среди которых жестокое обращение с животными (часть 2 статьи 245 УК РФ), разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ), а также по части 1 статьи 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Обвиняемые с июня по август 2016 года регулярно убивали животных, как установило следствие. Животных молодые люди увечили и убивали садистским способом. Следователи выяснили, что эти «грехи» — не единственные на «совести» хабаровчан.

«Так, установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых — несовершеннолетняя жительница города Хабаровска неоднократно размещала на странице социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих», — сообщила Петренко. Были и другие деяния, за которые жителям Хабаровска придётся нести уголовную ответственность.

«В результате кропотливой работы следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, после ознакомления обвиняемых в порядке 217 УПК РФ с соответствующими материалами, уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения», — сказала Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно, что родители издевавшихся над животными подростков оштрафованы на 500 рублей по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Виновные в издевательствах начали проходить психолого-психиатрическую экспертизу.