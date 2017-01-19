Курск, 19 января, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В Курской области нефтеперерабатывающий завод отравляет воздух в поселке Сейм, считают эксперты Общероссийского народного фронта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации, активисты собираются обратиться в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой на 90 дней приостановить работу предприятия, а затем и вовсе закрыть или перенести на более безопасное расстояние от населенного пункта.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

К общественникам за помощью обратились местные жители, которые пожаловались на постоянный едкий запах и общее ухудшение состояния здоровья. Водонапорная башня, из которой вода поступает в жилые дома, находится в 350 метрах от завода. Вода загрязнена, что свидетельствует об отсутствии необходимых очистных сооружений или их недостаточной мощности, считают в ОНФ.

Официально завод производит растворители с октановым числом ниже, чем у дизельного топлива. Его продукцию перевозят цистернами бензовозы. Однако во время контрольного звонка активистам предложили купить растворитель, который «ничем от дизельного топлива не отличается, и им можно заправлять машины».

При этом более 50 проверок не зафиксировали нарушений в работе предприятия, — в ОНФ утверждают, что МЧС приезжает в Сейм только через три дня после вызова, когда следы выбросов улетучиваются. Экспертиза ОНФ показала, что химические выбросы завода превышают предельно допустимые нормы в несколько раз. Концентрация бензола выше требуемой в 42,1 раза, толуола — в 153,3 раза, ксилола — в 77,3. Руководство предприятия общаться с ОНФ в присутствии местных жителей отказалось.

В ОНФ заявили, что будут добиваться закрытия предприятия или его переноса на безопасное для жителей расстояние, если завод не выполнит предписания об установке очистных сооружений и дистанционных анализаторов, которые будут вести заборы воздуха в постоянном режиме и контролировать состояние окружающей среды.