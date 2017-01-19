Ленинградская область, 19 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Каждой семье, зарегистрированной в пострадавшем от взрыва газа жилом доме в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области, выплатят компенсацию в размере до 40 тысяч рублей, в зависимости от степени повреждения жилья. Об этом сегодня, 19 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщила замглавы совета депутатов Лаголовского сельского поселения Светлана Рогачева.

47.mchs.gov.ru Поврежденный взрывом газа дом в Ленобласти

Всего в здании, пострадавшем от взрыва, зарегистрировано 27 человек, включая двоих несовершеннолетних, сообщила Рогачева. Однако не все они на момент пожара проживали в этом доме, некоторые семьи сдавали своё жилье.

«Пострадавшим будет выплачено до 40 тысяч рублей в зависимости от степени повреждения жилья. Пока идет разбор завалов, после чего будет работать специальная комиссия, которая сделает заключение о степени повреждения: дом либо посчитают аварийным и людей расселят, либо дом будет восстановлен за счет резервного фонда. Что будет входить в эти работы, не оговаривалось. Предварительно, речь может идти о восстановлении несущих конструкций, стекол, крыш, дверей», — сообщила замглавы местного совета депутатов.

По словам Светланы Рогачевой, степень повреждения жилья будет установлена не ранее, чем через 10 дней. До тех пор, пока не будет ясна судьба здания, нуждающиеся в крыше над головой жители дома размещены в гостинице в Большой Ижоре. В настоящее время это всего одна-две семьи, остальные разошлись по друзьям, знакомым и родственникам.

Людям дали возможность забрать документы — с этой целью вместе с ними спасатели заходили в неаварийные квартиры. Свои документы не может забрать пока лишь одна семья.

Всего в доме 16 квартир. Больше всего, по словам Рогачевой, пострадали две квартиры: в которой произошло ЧП, на втором этаже, и под ней. Остальные квартиры пострадали в большей или меньшей степени: в них выбиты стекла, сломаны двери и межкомнатные перегородки, повалена мебель. Не ясно пока, повреждены ли несущие стены.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газового баллона с последующим пожаром произошел 18 января около 17:30 в двухэтажном жилом здании в деревне Лаголово на улице Советской, д. 8. В результате взрыва в квартире на втором этаже были повреждены межэтажные и потолочные перекрытия на площади около 20 кв.метров.

Из здания эвакуировали 16 человек. Был произведен частичный разбор завалов с привлечением тяжелой техники. По данным источников, есть вероятность того, что под завалами может находиться тело погибшего.