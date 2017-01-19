«Пара рубль/доллар в поисках дна»
Москва, 19 января, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Минфине РФ дали ориентиры по курсу доллара при цене барреля нефти в 54$, что фактически соответствует сегодняшней цене. В Минфине считают, что он должен быть в районе 58 рублей. Снижения курса до этого значения возможно, считает руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.
«Но при этом стоит подчеркнуть, что, по мнению большинства участников рынка, доллар/рубль сейчас пытается нащупать дно. Неоднократно из уст федеральных чиновников и топ-менеджмента госбанков звучала цифра 55 рублей за доллар. В частности заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, выступая на форуме в Давосе, сказал о том, что курс доллара может снизиться до этого значения. Соответственно, намекая на то, что где-то в диапазоне от 55 до 58 рублей за доллар основная валютная пара на Московской бирже должна нащупать некое дно, от которого возможен разворот тренда, который наблюдался в течение всего прошедшего года», — пояснил эксперт.
«Насколько долгосрочным будет этот разворот, и не превратится ли он просто в небольшую коррекцию, будет зависеть, в первую очередь, от динамики цен на нефть. Если котировки черного золота будут держаться по-прежнему в районе $55, то, скорее всего, это будет просто коррекция до 58−60 рублей за доллар. В том же случае, если нефть упадет ниже $55, а уж тем более опустится ниже $53, то торговля в валютной паре доллар/рубль должна сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей», — полагает эксперт.