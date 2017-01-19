Москва, 19 января, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Минфине РФ дали ориентиры по курсу доллара при цене барреля нефти в 54$, что фактически соответствует сегодняшней цене. В Минфине считают, что он должен быть в районе 58 рублей. Снижения курса до этого значения возможно, считает руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Но при этом стоит подчеркнуть, что, по мнению большинства участников рынка, доллар/рубль сейчас пытается нащупать дно. Неоднократно из уст федеральных чиновников и топ-менеджмента госбанков звучала цифра 55 рублей за доллар. В частности заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, выступая на форуме в Давосе, сказал о том, что курс доллара может снизиться до этого значения. Соответственно, намекая на то, что где-то в диапазоне от 55 до 58 рублей за доллар основная валютная пара на Московской бирже должна нащупать некое дно, от которого возможен разворот тренда, который наблюдался в течение всего прошедшего года», — пояснил эксперт.

«Насколько долгосрочным будет этот разворот, и не превратится ли он просто в небольшую коррекцию, будет зависеть, в первую очередь, от динамики цен на нефть. Если котировки черного золота будут держаться по-прежнему в районе $55, то, скорее всего, это будет просто коррекция до 58−60 рублей за доллар. В том же случае, если нефть упадет ниже $55, а уж тем более опустится ниже $53, то торговля в валютной паре доллар/рубль должна сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей», — полагает эксперт.