Чебоксары, 19 января, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Чебоксарах на Крещение возле купелей на Волге собралось около 10 тыс. жителей и гостей столицы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Для желающих окунуться было подготовлено четыре иордани. В Новочебоксарске окунулись в проруби в Крещенскую ночь около 1200 человек.

Cap.ru, мэрия Чебоксар На набережной в Чебоксарах

На месте массовых купаний в Чебоксарах, традиционно организованных у Свято-Троицкого мужского монастыря, впервые был развернут специальный пункт обогрева, чтобы горожане смогли в тепле переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай. Также в этом году были продлены часы работы общественного транспорта, а на территории залива была организована выездная торговля кондитерскими изделиями, выпечкой, чаем, кофе.

В ночь с 18 на 19 января в Чебоксарах окунулись в купели около 10 тыс. человек, в том числе в Заволжье — около 500. Сегодня, 19 января, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, его заместители, главы районов, начальники управлений и депутаты окунулись в проруби. «Приглашаем всех желающих поддержать традицию омовения в проруби. Поздравляем с православным праздником и благодарим всех, кто участвовал в оборудовании купелей, организации транспортного обслуживания, торговле и охране общественного порядка. Всем крепкого здоровья и хорошего настроения», — цитируют в пресс-службе слова Алексея Ладыкова.

Крещенские купания еще не завершились, и в течение недели верующие смогут совершить обряд омовения. Демонтаж купелей в Чебоксарах и установленного оборудования начнется 21 января.

В Новочебоксарске, по данным мэрии, за минувшую ночь в прорубь на набережной Волги окунулись свыше 820 человек, на Соборной площади — свыше 360 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в этом году подготовлено 67 мест для массовых купаний (в 2016 году — 62). В Крещенские праздники спасатели несутслужбу в усиленном режиме. В местах массового купания граждан организовано круглосуточное дежурство экстренных служб.