Киров, 19 января, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Кировский аэропорт Победилово совместно с авиакомпанией «Саратовские авиалинии» запускают маршрут Киров — Симферополь.

CPAfan Самолет Ту-154

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, рейсы будут выполняться с 17 июня по 10 сентября на самолетах Ан-148 вместимостью 83 пассажира.

Вылет из Симферополя по субботам — в 23:30, вылет из Кирова — по воскресеньям в 04:05. Время в пути — 3,5 часа.

Продажа билетов уже открыта. Стоимость билета — от 7900 рублей. Кроме того, на рейсе предусмотрен тариф «Социальный» для пассажиров в возрасте до 24 лет и пенсионеров (женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет). Стоимость перелёта в одном направлении в экономическом классе обслуживания по тарифу «Социальный» составит 4550 рублей.

В летнем сезоне 2017 года из аэропорта «Победилово» в южном направлении можно будет улететь в Анапу, Сочи и Симферополь. В ближайшее время и другие авиакомпании-партнеры аэропорта Победилово откроют продажи билетов на южные направления.