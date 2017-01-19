Москва, 19 января, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Рубль, демонстрирующий стабильность, в дальнейшем может укрепиться на 10%. Такое мнение выразил президент ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Мы считаем, что рубль достаточно стабилен, даже может укрепиться процентов на 10 в перспективе. Поэтому мы не видим большой угрозы для обвала, если, конечно, очень не постараться», — сказал он.

По его словам, риски каких-либо резких скачков, очень высокой волатильности национальной валюты отсутствуют. Напротив, имеются основания для умеренного укрепления курса рубля.

Костин также отметил, что приватизация почти 10% акций ВТБ не повлечет за собой значительных изменений в управлении банком. Госпакет сократится с 59 до 50% акций, однако такой шаг не является, по его словам, принципиальным для ВТБ.