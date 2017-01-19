Ярославль, 19 января, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Молодые предприниматели Ярославля обратились к руководству города с предложением построить в детском парке на проспекте Ленина спорткомплекс для занятий волонтеров из отряда «ЯрСпас». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Страница Тараса Буряка в Facebook Детский парк в Ярославле

«У нас инициатива построить в детском парке на проспекте Ленина спортивный центр, который вместит площадку для занятий спортом и центр для обучения волонтеров «ЯрСпаса». Грамотные люди, подготовленные к поиску пропавших, очень востребованы. К тому же нужны люди выносливые, физически крепкие. Этому помогут занятия кроссфитом, которые включают элементы тяжелой и легкой атлетики, а также гимнастики. Занятия для детей бесплатные. Планируется и устройство общедоступной спортплощадки. Затрат города никаких, от властей требуется только согласие на осуществление проекта», — рассказал командир организации «Ярспас» Алексей Чернышев.

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов предложил молодым предпринимателям заключить договор концессии. По его мнению, такой вариант устроит все стороны. Градозащитница Ольга Мазанова в этом сомневается.

«Такие вещи надо обсуждать на градостроительном совете, размещать в соответствии с Генпланом города. Мы также не знаем, какие параметры будут у спорткомплекса, есть ограничения по застройке таких зон — не более 7%. Было бы нормально, если вместо предлагаемого спроткомплекса были площадки для катания на роликах или каток. Какое отношение «ЯрСпас» имеет к детскому парку? Хотят и прибыль получать, и тренироваться, ну и детям кость бросить в виде бесплатного посещения. А к спорткомплексу обычно нужны хозстроения, автостоянка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Негативно отозвался об инициативе и бывший директор муниципального предприятия «Горпарк» Тарас Буряк.

«Это был первый парк, который мы начали реконструировать силами Горпарка, администрации Ленинского района, жителей города и спонсоров. Он в 2012 году был в печальном состоянии, заросший, без благоустройства и создавал вид достаточно удручающий. В 2013 году, там был проведен первый этап реконструкции, установлены лавочки и урны, проложена дорожно-тропиночная сеть, установлено новое освещение. Международная встреча владельцев парков и производителей аттракционов высоко оценила реконструкцию парка. Жизнь вернулась в парк. Школы снова начали проводить там занятия физкультурой, мамы гуляли с детьми там, парку дали второй шанс. Было затрачено около 5 млн руб. Уважаемый Владимир Витальевич, я обращаясь к Вам лично с просьбой. Пожалуйста, давайте продолжим реконструкцию Детского парка, а спортивный центр и базу ЯрСпаса, можно построить в другом месте, например в парке Красный Перекоп, на территории, что планировалась под стадион», — написал на своей страничке в социальной сети Тарас Буряк.