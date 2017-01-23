Москва, 9 февраля, 2024, 04:16 — ИА Регнум. Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между их народами всё равно придут в норму, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте американского журналиста Такера Карлсона.

Владимир Трефилов/РИА Новости

«Было бы смешно, если бы не было так грустно. Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, всё это… Рано или поздно всё равно мы договоримся», — сказал российский лидер.

Вместе с тем глава государства признал, что на это понадобится много времени.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия не ведёт бои с украинским народом. Он отметил, что население Украины стало заложником киевского режима и западных хозяев Киева.

В конце августа 2023 года американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил, что США создали все предпосылки к началу спецоперации на Украине задолго до президентства Путина. Эксперт пояснил, что основанием для этого послужила убеждённость Вашингтона в концепции однополярного мира.

5 февраля американская журналистка Кэндис Оуэнс напомнила, что президент России не раз называл причины начала украинского конфликта. Она призвала Запад прислушаться к словам Путина.