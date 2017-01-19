Калининград, 19 января, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Школьники, проживающие в посёлке Матросово Калининградской области, ежедневно рискуют провалиться под лёд речки Матросовка из-за отсутствия переправы. Река разделяет посёлок на две части, из-за чего жители одного берега оказались отрезанными от школы, больницы, магазина и дороге к другим населённым пунктам.

Vesti-kaliningrad.ru Так выглядит путь в школу у детей в Матросово

Первыми о проблеме сообщили тележурналисты «Вестей-Калининград». Когда наши коллеги приехали в Матросово, то на льду не было ни ограждающих вешек, ни уложенных досок, ни страховочного каната.

Старший государственный инспектор по маломерным судам регионального управления МЧС Иван Верстак заявил журналистами, что «администрация не выполняет ни постановления правительства Калининградской области, ни указ губернатора, на даже своё постановление, которое у них издаётся каждую осень по безопасности людей в зимний период».

Когда в посёлок прибыли представители Общероссийского народного фронта, то на замерзшей реке появился настил из досок. Однако для соблюдения безопасности нужны более совершенные технические решения, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Авдыш.

«Лёд скоро начнёт подтаивать, и переправа через реку будет связана с риском для жизни. Не нужно дожидаться, пока в Матросово случится беда. Необходимо решить проблему граждан», — сказал Авдыш корреспонденту ИА REGNUM.

Жители рассказали, что освещения на берегах реки нет, поэтому дети идут до школьного автобуса, который приезжает в 6 утра, по льду в полной темноте. Кроме того, автотранспорт не может попасть в жилую часть поселка, поэтому на приезд пожарной машины и «скорой помощи» рассчитывать не приходится. Из-за отсутствия системы пожаротушения уже сгорело несколько домов.

«Тяжело, — призналась журналистам и общественникам одна из жительниц Матросова Алла Малярова. — Магазина нет, света по три дня нет, перехода нет, идёшь, боишься, как бы не провалиться».