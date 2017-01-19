Оренбург, 19 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Целью похищения 12-летней девочки в Оренбурге стали деньги. Подозреваемый мужчина признался в совершении похищения и заявил следствию о мотиве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Ребенок рассматривает любимую советскую книгу. СССР, 1960-е

Однако за все время, пока велись поиски девочки, похититель ни разу не вышел на родственников школьницы и не выдвинул свои требования. В правоохранительных органах выразили мнение, что мужчина ждал удобного момента.

Свой выбор похищаемого ребенка мужчина объяснил тем, что девочка была хорошо одета. Внешний вид школьницы пермяк посчитал удовлетворительным для похищения девочки, а затем обмена ее на деньги. Вместе с тем желаемую сумму похититель не озвучил.

Представитель следственных органов обратил особое внимание на грамотное поведение ребенка, который стал жертвой преступления. Девочка быстро сориентировалась, при появившейся возможности связалась с мамой, оказывала мужчине сопротивление. В такой ситуации даже взрослый мог растеряться.

Стоит отметить, что в ряде СМИ появилась информация, что задержанный житель Пермского края совершил преступление, пребывая в неадекватном состоянии, возможно, под воздействием наркотического средства. В настоящее время пробы крови пермяка отданы на экспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 17 января в Оренбурге совершено похищение ребенка. Преступление ввергло город в шок. Народ сплотился и вышел на улицы в поисках девочки. Правоохранительные органы отметили неоценимую помощь неравнодушных граждан. Именно благодаря волонтерам вечером ребенок был обнаружен в районе городской свалки, а подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение, и он взят под арест на два месяца.