Приличный внешний вид ребенка может стать причиной для похищения
Оренбург, 19 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Целью похищения 12-летней девочки в Оренбурге стали деньги. Подозреваемый мужчина признался в совершении похищения и заявил следствию о мотиве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Однако за все время, пока велись поиски девочки, похититель ни разу не вышел на родственников школьницы и не выдвинул свои требования. В правоохранительных органах выразили мнение, что мужчина ждал удобного момента.
Свой выбор похищаемого ребенка мужчина объяснил тем, что девочка была хорошо одета. Внешний вид школьницы пермяк посчитал удовлетворительным для похищения девочки, а затем обмена ее на деньги. Вместе с тем желаемую сумму похититель не озвучил.
Представитель следственных органов обратил особое внимание на грамотное поведение ребенка, который стал жертвой преступления. Девочка быстро сориентировалась, при появившейся возможности связалась с мамой, оказывала мужчине сопротивление. В такой ситуации даже взрослый мог растеряться.
Стоит отметить, что в ряде СМИ появилась информация, что задержанный житель Пермского края совершил преступление, пребывая в неадекватном состоянии, возможно, под воздействием наркотического средства. В настоящее время пробы крови пермяка отданы на экспертизу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 17 января в Оренбурге совершено похищение ребенка. Преступление ввергло город в шок. Народ сплотился и вышел на улицы в поисках девочки. Правоохранительные органы отметили неоценимую помощь неравнодушных граждан. Именно благодаря волонтерам вечером ребенок был обнаружен в районе городской свалки, а подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение, и он взят под арест на два месяца.