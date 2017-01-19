Москва, 19 января, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Нынешний рост курса доллара не является долгосрочным трендом, вопрос выхода регулятора на рынок с предложением рублевой ликвидности — это вопрос времени. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 января аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя рост курса доллара на фоне слов вице-премьера Игоря Шувалова о возможности покупки валюты Банком России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

«Пока что речь идет о краткосрочном спекулятивном влиянии на ход торгов словесных интервенций о вероятности возвращения к практике пополнения валютных резервов ЦБ со стороны Шувалова. Таким образом, текущая динамика по курсу рубля к евро и доллара не является долгосрочной как минимум до того момента, когда регулятор действительно перейдет к вливанию рублевой ликвидности на рынок, как это было, например весной 2015 года», — говорит он.

По сути, речь идет о том, что правительство обеспокоено текущей динамикой национальной валюты, которая в январе укрепляется даже в условиях коррекции цен по нефти ниже уровня 55 долларов за баррель, подчеркивает эксперт. «Существует достаточно широко распространенное мнение, что при такой стоимости нефти наиболее выгодным для экспортеров и, как следствие, для бюджета, комфортным был бы курс на уровне 67−68 к доллару, но до такого охлаждения рубля, скорее всего не дойдет, поскольку в этом случае будет нарушен баланс интересов: переизбыток рублевой ликвидности непременно приведет к росту темпов инфляции», — указал аналитик.

И все же реальных, а уже не словесных, интервенций ЦБ избежать не удастся, прогнозирует Яковенко. «Чрезмерно крепкий рубль действительно государству при текущих ценах на энергоносители не нужен, так что вопрос выхода регулятора на рынок с предложением рублевой ликвидности уже с декабря остается лишь вопросом времени. При условии сохранения цен на нефть в диапазоне 54−56 долларов за баррель, правительство и ЦБ будут стремиться к возвращению рубля в диапазон 61,5−62 к доллару и 63−63,5 к евро», — предположил эксперт.

Ранее в ходе торгов на ММВБ доллар резко подорожал на Московской бирже, снова пробив отметку в 60 рублей и вернувшись к состоянию на 11 января, а евро подорожал на 72 копейки и укрепился до 64 рублей. Таким образом, биржи отреагировали на заявления вице-премьера Игоря Шувалова о возможности покупки валюты Банком России. «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — заявил он в интервью агентству Bloomberg. При этом, по его словам, правительство и ЦБ будут работать над выработкой общих подходов по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. Ранее в течение января рубль плавно укреплялся к доллару на фоне дорожающей нефти.