Ставрополь, 19 января, 2017, 15:18 — ИА Регнум.



Бензин

В Ставропольском крае к январю 2017 года цена на автомобильный бензин в среднем возросла на 4,1%. Это сравнение цен на бензин марок АИ-92 и выше на 9 января 2017 года по сравнению с той же датой прошлого года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате, дизельное топливо в регионе подорожало за год на 3,2%, газовое — на 6,3%.

Так, средняя цена за литр бензина марок АИ-92 (АИ-93) составляет 36,6 рублей. Бензин марки АИ — 95 и выше стоит в среднем сегодня 40 рублей. Цена на дизельное дизельное топливо составила 34,7 рублей, на газомоторное — 18,03 рубля. Данные о цене на топливо собраны на 24 автозаправках Ставропольского края.

В Ставрополе цена на бензин значительно выше, чем по краю. На сегодня она составила 38,22 рубля за л, в том числе на бензин марки АИ-92 (АИ-93) — 36,95 рублей, АИ-95 и выше — 40,37 рублей. Дизельное топливо стоит в краевой столице 35,05 рубля.

Отметим, что цена на бензин в краевой столице выше, чем средняя по Северо-Кавказскому и по Южному федеральному округу. В Северо-Кавказском округе бензин в среднем стоит 36,97 рублей, в Южном — 37,82 рубля.

В целом по России самая высокая цена на автомобильное топливо (53,12 руб. за л) сложилась в городе Анадыре (Дальневосточный федеральный округ), самая низкая — (34,16 руб. за л) в Красноярске (Сибирский федеральный округ).