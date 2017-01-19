Кострома, 19 января, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В Костромской области задолженность предприятий региона перед работниками за год снизилась на 29,6% в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, вопросы погашения задолженности по заработной плате на предприятиях региона обсудили на межведомственном совещании в администрации Костромской области 18 января.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Исполняющий обязанности руководителя государственной инспекции труда в Костромской области Андрей Лапшин сообщил, что в 2016 году инспекция провела 864 проверки. Из них 241 проверка касалась вопросов нарушения оплаты труда. В итоге специалисты ведомства выявили 335 нарушений, касающихся выплаты заработной платы.

За эти нарушения 229 должностных и 247 юридических лиц были привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении 21 работодателя материалы проверок направлены в следственные органы — для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

За год задержанную заработную плату получили 3405 работников — общая сумма выплат составила более 57,2 млн рублей. Первый заместитель губернатора Костромской области Иван Корсун посоветовал администрации города Костромы активнее работать над снижением задолженности по заработной плате.

«Администрация области регулярно рассматривает вопросы погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятий. Совместно с профильными органами власти разрабатывает меры по погашению просроченной задолженности. Прошу администрацию города Костромы также активнее вникнуть в данный вопрос. Встречайтесь с руководителями предприятий, расположенных на территории города, обсуждайте эти вопросы и находите пути решения. Не нужно дожидаться, когда наступят серьезные проблемы», — заявил Корсун.