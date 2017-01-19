Чебоксары, 19 января, 2017, 15:03 — ИА Регнум. 20 января в столице Чувашии состоится всероссийский форум «Дни самбо в Приволжском федеральном округе». В рамках мероприятия будут работать дискуссионные площадки, пройдут мастер-класс и открытый урок, сообщили ИА REGNUM в Минспорте Чувашии.

Cap.ru Соревнования по самбо. Фото СШОР №10 по самбо и дзюдо Минспорта чувашии

В мероприятии ожидается участие представителей органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта из регионов Поволжья, руководителей образовательных организаций, общественных деятелей, спортсменов, тренеров. В работе форума примут участие президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и другие почетные гости.

В программе форума — пленарное заседание на тему «Самбо — ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания молодёжи», круглый стол «Развитие самбо в системе образования: традиции, опыт и перспективы», а также открытое спортивно-культурное мероприятие «Самбо для всех». В рамках форума в чебоксарской Школе самбо «Четра» запланировано проведение показательной тренировки, а на базе средней школы №59 состоится мастер-класс и открытый урок физкультуры по обучению техники самбо.

По данным министерства, в Чувашии в спортивных школах занимаются более 34,6 тыс. человек. Самыми массовыми видами спорта являются: легкая атлетика (4,8 тыс. человек), плавание (3,4 тыс. человек), футбол (3 тыс. человек) и борьба (более 2,9 тыс. человек). Сегодня в Чувашии официально действуют 53 региональные спортивные федерации, включенные во всероссийский реестр федераций.

Читайте также: Неолимпийское самбо и Ротенберг: фоторепортаж из Чебоксар