Смоленск, 19 января, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Бешеный волк забрел в деревню Скреплево Монастырщинского района Смоленской области 17 января. Люди не пострадали, но дикое животное поранило 26 собак, которых пришлось усыпить. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию администрации района области.

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Как пояснили в администрации, первый случай установленного бешенства в районе был зарегистрирован более месяца назад — 7 декабря на территории д. Багрецы от заболевания погибла бездомная собака. Тогда срочно были вакцинированы все животные на территории населенного пункта.

Утром 17 января в деревню Скреплево Александровского сельского поселения зашел волк, по всей видимости, больной бешенством. Он покусал 26 собак, всех животных пришлось усыпить. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Самого волка застрелил один из местных жителей.

Администрация Монастырщинского района напоминает жителям, что заболевание бешенством (инфицирование происходит при укусе, оцарапании больным животным, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистую) — смертельно. В случае контакта с животным, которое проявляет агрессию, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

«В связи с обострившейся на территории Монастырщинского района ситуацией по бешенству диких и домашних животных, учащением возникновения на улицах населенных пунктов так называемых «собачьих свадеб», администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области убедительно просит всех родителей не оставлять детей на улице без присмотра, в обязательном порядке сопровождать детей младшего школьного возраста до образовательных учреждений и обратно», — говорится в обращении на сайте администрации района.