Латвия облегчит условия работы для мигрантов
Рига, 19 января, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией поддержала в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, предусматривающие, в том числе облегчение условий въезда для высококвалифицированных специалистов и работников дефицитных профессий, сообщает LETA.
Кабинету министров поручили разработать список профессий, по которым предполагается существенная нехватка рабочей силы. Также принято решение, что зарплата таких работников должна соответствовать средней месячной зарплате в Латвии в предыдущем году с применением коэффициента 1,2. Для справки — в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2016 года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) в Латвии составила 847 евро.
Предусмотрены и другие облегчения для трудовых мигрантов, так, например, для лиц, получающих вид на жительство в ЕС, сократят срок рассмотрения документов до 10 рабочих дней. Также будет предоставляться вид на жительство, даже если человек не имеет соответствующего высшего образования, но пять лет проработал в конкретной сфере. А иностранец, который хочет быть в Латвии сезонным работником, сможет получать долгосрочную визу на срок до шести месяцев в год. И если он захочет продолжать работу, новую долгосрочную визу можно будет заказать, не выезжая из страны. Также иностранец может просить визу и на срок до трех лет, если в Латвии он намерен развивать инновационный продукт, это дополнение связано с недавно принятым законом о поддержке стартапов.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийские работодатели испытывают серьезные проблемы с доступностью рабочей силы. Так, 70% работодателей постоянно, часто или достаточно часто не хватает квалифицированных работников, а 85% не могут найти сотрудников, которых на предприятии оценили бы как «хороших», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской конфедерацией работодателей. В целом, дефицит работников по разным профессиям в Латвии составляет примерно 30 тысяч, в то время как переизбыток неквалифицированной рабочей силы составляет 82 тысячи человек.