Рига, 19 января, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией поддержала в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, предусматривающие, в том числе облегчение условий въезда для высококвалифицированных специалистов и работников дефицитных профессий, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Кабинету министров поручили разработать список профессий, по которым предполагается существенная нехватка рабочей силы. Также принято решение, что зарплата таких работников должна соответствовать средней месячной зарплате в Латвии в предыдущем году с применением коэффициента 1,2. Для справки — в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2016 года средняя брутто-зарплата (до уплаты налогов) в Латвии составила 847 евро.

Предусмотрены и другие облегчения для трудовых мигрантов, так, например, для лиц, получающих вид на жительство в ЕС, сократят срок рассмотрения документов до 10 рабочих дней. Также будет предоставляться вид на жительство, даже если человек не имеет соответствующего высшего образования, но пять лет проработал в конкретной сфере. А иностранец, который хочет быть в Латвии сезонным работником, сможет получать долгосрочную визу на срок до шести месяцев в год. И если он захочет продолжать работу, новую долгосрочную визу можно будет заказать, не выезжая из страны. Также иностранец может просить визу и на срок до трех лет, если в Латвии он намерен развивать инновационный продукт, это дополнение связано с недавно принятым законом о поддержке стартапов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийские работодатели испытывают серьезные проблемы с доступностью рабочей силы. Так, 70% работодателей постоянно, часто или достаточно часто не хватает квалифицированных работников, а 85% не могут найти сотрудников, которых на предприятии оценили бы как «хороших», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийской конфедерацией работодателей. В целом, дефицит работников по разным профессиям в Латвии составляет примерно 30 тысяч, в то время как переизбыток неквалифицированной рабочей силы составляет 82 тысячи человек.