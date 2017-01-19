Ярославль, 19 января, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Портал «Клуб социологов» опубликовал рейтинг публичной политики Ярославской области по итогам 2016 года. Рейтинг составлен на основании оценочных мнений региональных политических экспертов по 10 позициям, включая готовность ярославцев голосовать за того или иного политика.

Pixabay.com Шахматные фигуры

Безусловным лидером рейтинга стала депутат Государственной Думы России, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая не вошла в первую тройку лишь в оценке возможности избрания на пост в исполнительный орган власти.

Совокупная оценка экспертов свидетельствует о том, что узнаваемость новой региональной власти ещё не высока, несмотря на большую медийную активность. Лидером рейтинга общественной и публичной активности стал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов. Он опередил по этому параметру даже врио губернатора Дмитрия Миронова. При этом эксперты отметили высокий авторитет нового главы региона среди региональных элит и наличие у него серьёзной группы поддержки на федеральном уровне. Глава Ярославля по этим показателям занимает лишь 6−7 место.

Примечательно, что по мнению экспертов, ярославцы готовы поддержать Дмитрия Миронова и Владимира Слепцова на выборах в исполнительные органы власти, но в представительных органах хотели бы видеть Валентину Терешкову, члена Совета Федерации Анатолия Лисицына и депутата Госдумы Анатолия Грешневикова.

Аутсайдерами рейтинга по чти по всем позициям стали лидер ярославского «Яблока» Владимир Зубков, лидер ярославского ЛДПР Андрей Потапов, экс-кандидат в депутаты Госдумы от партии «Родина» Андрей Воробьев и арестованный мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников.