Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Логотип города Санкт-Петербурга, который станет хозяином чемпионата Европы 2020 года, был представлен президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным и главой Российского футбольного союза (РФС) вице-премьером России Виталием Мутко сегодня, 19 января. Частью логотипа стал Дворцовый мост, сообщает Р-Спорт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Уточняется, что на торжественной церемонии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Сюда прибыли как легендарные советские футболисты, так и спортсмены города. На презентацию были приглашены известные в городе люди.

Своими впечатлениями о логотипе поделился вице-премьер Мутко. Он отметил, что в выборе логотипа, вероятно, участвовали представители экспертного сообщества и представители УЕФА.

«Эмблема просто замечательная. Красивейший мост. Мне кажется, она удовлетворит все вкусы, будет узнаваемая», — сказал он.

Присутствие моста в логотипе должно было понравиться УЕФА, поскольку «тема мостов заложена в философию этого турнира как сближение народов и стран».

«Думаю, Дворцовый мост один из самых красивых. Он поющий — разводится сейчас под музыку», — сказал он.

Напомним, 16-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2020) состоится в 13 европейских городах. Кроме Санкт-Петербурга, матчи пройдут в Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене (Германия), Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао (Испания), Дублине, Лондоне и Глазго (Шотландия).

Провести Евро-2020 решили в нескольких крупных городах в связи с тем, что в 2020 году исполнится 60 лет с момента первого первенства Европы по футболу.