Владимир, 19 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области отказал в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства предпринимателя, руководителя компании «БигАвтоТранс» Автандила Биганова. Как сообщил на пресс-конференции глава регионального управления СКР Александр Еланцев, материалы проверки заняли шесть томов, однако фактов доведения до самоубийства обнаружено не было.

Presslife.ru Следственный комитет России

«В ходе проверки фактов, что человека довели до самоубийства, не получено. Вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Предприниматели ведут дела на свой страх и риск, не всегда у них все хорошо получается из-за ряда причин», — цитирует главного следователя Владимирской области портал «ПроВладимир».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприниматель покончил с собой 4 июля 2016 года. Его тело было обнаружено в офисе компании. Знакомые Автандила Биганова сообщили о том, что суицид был связан с работой — в течение нескольких месяцев компания проигрывала конкурсы на право обслуживать городских маршрутов общественного транспорта.

Через несколько дней после самоубийства жители Владимирской области начали сбор подписей за отставку Светланы Орловой с поста губернатора, считая ее виновной в самоубийстве.

В декабре 2016 года Светлана Орлова заявила, что Автандил Биганов покончил собой не из-за чиновников областной администрации, а из-за городского руководства.

«Это же надо такое придумать, что Биганов повесился из-за Орловой. Но это же полный бред. Люди взяли кредиты, залезли в долги, заложили все свое имущество, а при чем тут администрация и губернатор? Потому что не работал город с Бигановым. Не занимались маршрутами, как положено, они должны были заниматься», — сказала глава региона.