Оттава, 19 января, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Объяснить происхождение областей с пониженной температурой и плотностью внутри атмосферных вихрей удалось специалистам из Университета Конкордия в Канаде. Об этом сообщает The Daily Mail.

skeeze Торнадо

По словам ведущего автора исследования Георгиса Ватистаса, в турбулентной среде происходит чередование восходящих и нисходящих потоков, получаются так называемые воздушные карманы. Они перемещаются из внешней области торнадо к его центру, вследствие чего расширяются. Из-за этого температура и плотность в этих областях, называемых «зонами смерти», падает.

Ватистас отметил, что его группа стала первой в истории, кому удалось выяснить причину падения температуры внутри смерча. Ученые выполнили компьютерное моделирование, которое показало, что внутри вихря температура снизилась с 27 градусов Цельсия до 12, а плотность воздуха в центре упала на 20%. Такие условия похожи на те, что наблюдаются в горах на 8-километровой высоте.

Опыты канадских ученых помогли раскрыть тайну смерча, который обрушился на город Скотсблафф в штате Небраска (США) в 1955 году. Тогда было установлено, что в центре вихря температура и содержание кислорода резко упали.