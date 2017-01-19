Ярославль, 19 января, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Ярославские перевозчики не готовы повышать стоимость проезда в маршрутных такси. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом их представители заявили 19 января на брифинге в мэрии города.

Маршрутка в Ярославле

Темой брифинга стало повышение качества услуг по перевозке пассажиров. В том числе, был затронут и вопрос повышения стоимости билета на проезд в маршрутках. О необходимости этой меры уже заявлял и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. Кроме того, с 1 января 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте Ярославля повысилась с 20 рублей до 23, сравнявшись со стоимостью билета на маршрутку. Общественность справедливо заметила, что это равенство отнюдь не в пользу муниципальных транспортных предприятий.

Впрочем, предприниматели, работающие в сфере перевозок, утверждают, что не намерены повышать цену проезда в городских маршрутках.

«Перевозчики не готовы повышать стоимость проезда в маршрутках. Нас устраивает действующий тариф, и денег нам хватает даже с учетом всех расходов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель Хасьятулла Гирфанов.

Впрочем, у мэрии есть козырная карта — городские власти могут потребовать обновления подвижного состава. Тогда перевозчики будут вынуждены поднимать стоимость проезда — чтобы окупить расходы на приобретение новых автобусов.

Однако начальник отдела развития пассажирского транспорта ДГХ Сергей Карханов уверил, что такого категоричного требования выдвинуто не будет. Предпринимателей обяжут только привести свой транспорт в соответствие с новыми требованиями к безопасности перевозок. Что это за требования — пока никто не знает. Новые критерии пока находятся в разработке.