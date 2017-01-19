Саратов, 19 января, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Руководителем следственного управления СУ СКР по Саратовской области в отношении 56-летнего главы Марксовского района Олега Тополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает ИА REGNUM.

63.мвд.рф Уголовное дело

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, являясь главой администрации одного из муниципальных районов Саратовской области, организовал предоставление в собственность своему знакомому земельных участков, расположенных на территории муниципального района с целью вывода их из муниципальной собственности, последующей продажи и получения денежных средств от их реализации, пояснили в пресс-службе СУ СКР региона.

16 января 2017 года по указанию подозреваемого фиктивный собственник земельных участков произвел их продажу. Денежные средства в сумме 360 тыс. рублей, полученные от их реализации, 49-летний мужчина передал супруге главы муниципального района, которая действовала по поручению последнего.

Указанные денежные средства были обнаружены и изъяты у женщины в результате грамотно спланированных и организованных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные прокуратурой области и региональным УФСБ.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.