Москва, 19 января, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам использование «мигалки» на машине главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок

По его словам, это не вопрос Кремля. Он подчеркнул, что не обладает информацией.

Напомним, скандал разгорелся после того, как телеканал «Дождь» со ссылкой на двух собеседников в окружении Сечина сообщил, что глава «Роснефти» является единственным среди руководителей государственных компаний и корпораций, кто пользуется автомобилем с мигалкой.

Леонтьев пояснил ВВС, что Сечин является чиновником определенного уровня, который имеет право на автомобиль со спецсигналом: он является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК.