Ставрополь, 19 января, 2017, 14:32 — ИА Регнум.



AlexVan Тюремная камера

В Ставропольском крае пятигорчанин осужден за преследование и угрозу расправой восьмилетнему мальчику. Он признан виновным по трем уголовным статьям — «Незаконное проникновение в жилище с применением насилия», «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, практически год назад, 21 января 2016 года Геннадий Лактионов, будучи пьяным, стал преследовать мальчика. Он зашел за ним в подъезд и довел до квартиры.

Когда мальчик открыл входную дверь, Лактионов оттолкнул его и зашел в квартиру. Он стал удерживать в квартире ребенка, угрожая ему убийством.

Малышу удалось сбежать, когда преступник отвлекся.

Теперь Лактионову предстоит отсидеть в колонии-поселении 3,5 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье участились преступления против детей и подростков. Только в 2016 году следователями возбуждено 255 уголовных дел о преступлениях в отношении тех, кому не исполнилось 18 лет.

В суд направлено 175 таких уголовных дел. Потерпевшими признаны свыше 230 детей.