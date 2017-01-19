Москва, 20 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 января, Госдума обсудит ратификацию соглашения с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток», сообщает ИА REGNUM. Соглашение подписано 10 октября 2016 года в Стамбуле и регулирует вопросы проектирования, строительства и эксплуатации двух морских и двух сухопутных участков газопровода «Турецкий поток».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

О соглашении

Целью соглашения является создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режимы, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для осуществления поставок российского газа в Турцию, а также для транзитной транспортировки российского газа через республику в сопредельные государства.

Уполномоченными организациями сторон, ответственными за реализацию соглашения, являются ПАО «Газпром» с российской стороны и компания «БОТАШ» — с турецкой стороны.

Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из Российской Федерации (от компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год, 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 г. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного — около 200 км.

Единогласно?

«Это архиважный для России проект в газовой сфере», — считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Будет знаковая ратификация на ближайшие годы. Вся картина по сотрудничеству в газовой сфере будет скорректирована в положительную сторону», — отметил парламентарий.

Госдума может единогласно ратифицировать соглашение, считает депутат. «Надеюсь на единогласную ратификацию Государственной думой этого важнейшего досье для сотрудничества с многими понятными нам с вами партнерами», — сказал парламентарий. «Ратификация соглашения по «Турецкому потоку» — это инфраструктурно значимый проект, который появится на газовой карте Европы», — отметил ранее Слуцкий, указав на то, что путь к ратификации документа был непростым.

Цели и доходы

Среди целей соглашения — сокращение транзитных рисков и обеспечение выполнения ПАО «Газпром» контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны ЕС после 2019 года. Также ратификация позволит обеспечить ежегодные поступления в бюджет России экспортных пошлин в размере около 750 млн долларов США только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям. В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, покупатели газа из которых будут получать газ, идущий транзитом через Турцию из второй нитки, сопоставимые поступления в бюджет России могут быть обеспечены за счет экспортных пошлин по поставкам по второй нитке, отмечается в сопроводительных документах.

Осложнения

Напомним, что 9 августа 2016 года на встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана были достигнуты договоренности по реализации проекта строительства газопровода «Турецкий поток», который ранее был приостановлен по инициативе Москвы из-за сбитого турецким пилотом российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. После этого министр энергетики Александр Новак заявил, что газопровод будет построен до конца 2019 года.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган в декабре 2016 года подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток». Закон признан приемлемым и таким образом вступает в силу. «Турецкий поток» для Анкары — важный с экономической точки зрения проект. Турецкие власти также не исключают, что прокладка труб газопровода может начаться уже в начале 2017 года.