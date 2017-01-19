Москва, 19 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Российская сторона пригласила США на переговоры в Астане, посвященные сирийскому урегулированию. Об этом 19 января сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Уже пригласили», — заявил Лавров, отвечая на вопрос об условиях, при которых Москва может пригласить Вашингтон на переговорную площадку по Сирии.

Напомним, 20 декабря 2016 года в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана. Министры высказались за установление перемирия на всей территории Сирийской Арабской Республики. По итогам встречи было объявлено о предстоящих переговорах между сирийским правительством и оппозицией. Местом проведения переговоров, намеченных на 23 января, была выбрана столица Казахстана Астана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин сообщил лидерам о шагах по реализации договоренностей о прекращении огня в Сирии и о подготовке к встрече в Астане.