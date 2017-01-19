Москва, 19 января, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил о необходимости экономике России перейти к росту после того, как она адаптировалась к внешним рискам.

Government.ru Дмитрий Медведев

По его мнению, в ближайшие месяцы санкции, введенные США и ЕС против России, сохранятся. Также в среднесрочной перспективе останутся прежними и низкие цены на энергоресурсы.

Медведев отметил, что выйти на траекторию устойчивого роста необходимо вопреки сложившимся условиям. «Не надо обольщаться», — сказал глава правительства о возможной отмене санкций, добавив, что исходить следует из консервативного прогноза.