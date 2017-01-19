Москва, 19 января, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) совместно с Центробанком РФ планируют разработать общий подход по снижению волатильности курса рубля. Об этом, как передает РИА Новости, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

По его словам, волатильность рубля в России бьет по экспортерам, не «дает им планировать бизнес».

При этом Шувалов добавил, что установившиеся цены на черное золото и решение отказаться от траты дополнительных нефтегазовых доходов дают возможности для покупки валюты на рынке.

«При сегодняшних ценах на нефть и принятом решении не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — сказал вице-премьер РФ.

По его словам, власти РФ обсуждают предложения о том, как будет взаимодействовать правительство и Центробанк в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня.