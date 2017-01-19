Нижний Новгород, 19 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Уровень рождаемости в Нижегородской области по итогам 2016 года «чуть-чуть не дотянул» до рекордного в XXI веке 2015 года, заявила руководитель регионального ГУ ЗАГС Ольга Краснова.

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По ее словам, по итогам года в Нижегородской области родилось 39 087 человек — 20 154 мальчика и 18 933 девочки.

У 8 семей родились тройни и 485 семей отпраздновали рождение двойни. Кроме того, 977 детей, родившихся в 2016 году, были четвертыми в семье. 255 детишек — пятыми, 411 детей — шестыми детьми в семье, 44 ребенка — седьмыми, 21 ребенок был восьмым в семье, 9 детей — девятыми, 5 детей — десятым, 2 ребенка — одиннадцатыми, 2 ребенка — двенадцатыми в семье».

По данным ГУ ЗАГС, самое популярное мужское имя — Артем. Так были названы 1217 мальчиков. Также чаще всего мальчиков в прошлом году называли Иваном (926 детей), Александром (891 ребенок), Михаилом, Дмитрием, Максимом, Кириллом, Егором, Ильей и Матвеем.

Среди женских имен впервые за последние 20 лет первое место в 2016 году заняло имя Виктория — 970 девочек. Кроме того, часто называли Анастасией (939 детей), Софией (864 ребенка), Марией, Дарьей, Анной, Полиной, Ксенией, Варварой, Екатериной.

Самые редкие и необычные имена, которые дали детям в 2016 году — Султан, Эльбрус, Сулейман, Рамзес, Ярополк, Цезарь, Аполлон, Марс, Космос, Спартак, Добромир, Светозар, Оскар, Варфоломей, Дорофей, Арарат, Фердинанд, Князь, Княгиня, Магдалина, Марфа, Роксана, Владлена, Юта, Мара, Забава, Стеша, Графиня, Маруся, Юнона, Ария, Матрона, Эсмеральда, Артемида, Сапфира, Марго, Богиня, Эдита, Алика, Земфира, Беатриса, Родослава, Федосия, Миролада.

По итогам года в Нижегородской области было заключено 21 565 браков, По сравнению с 2000 годом количество записей о браке увеличилось почти на 6%.

«Традиционно в високосный год, а 2016 год был как раз високосный, заключается меньше браков, чем в другие годы. Кроме того, демографический кризис в 90-е годы прошлого века способствовал снижению количества браков, — пояснила Ольга Краснова. — Наибольшее число мужчин и женщин вступали в брак в возрасте 25−35 лет. Самый возрастной брак был заключен между мужчиной в возрасте 95 лет и женщиной 54 лет. Нижегородцы предпочитают играть традиционные свадьбы, но сегодня очень популярно играть их в едином цветовом решении. Из экзотических свадеб — когда молодые и их гости были обуты в кеды».

Число расторгнутых браков составил 13 144. Это самый низкий показатель с начала XXI века.