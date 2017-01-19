Москва, 19 января, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В России снизились цены на ряд устройств производства Apple после корректировки цен компанией в онлайн-магазине.

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Согласно новым ценам, iPhone7 подешевел в среднем на пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации. 32-гигабайтный гаджет подешевел на четыре тысячи рублей, 128-гигабайтный — на пять тысяч рублей, а 256-гигабайтный — на шесть тысяч рублей.

Планшеты iPad Pro 9,7 подешевели на пять-восемь тысяч рублей, а цены на компьютеры Apple в самой дорогой комплектации упали на 17 тыс. рублей.

Снижение цен на остальную продукцию Apple в среднем составило три-четыре тысячи рублей.