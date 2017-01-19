Банжул, 19 января, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Западноафриканские войска были готовы вторгнуться в Гамбию после того, как истек мандат президента Яйя Джамме, сообщает Reuters.

Сенегальский солдат

Сенегал развернул сотни солдат на границе с Гамбией, а Нигерия приготовила военные самолеты и вертолеты после ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в случае невыполнения которого блок намеревался свергнуть Джамме силой. Срок ультиматума истек, но пока вторжения не произошло.

Суть ультиматума заключалась в немедленной передаче власти оппозиционному лидеру Адаму Барроу, который одержал победу на выборах президента в декабре 2016 года.

Барроу планирует принять присягу за границей Гамбии, которую он покинул, опасаясь преследования, место присяги пока не определено. Ранее планировалось сделать это на территории гамбийского посольства в Сенегале.

Пресс-секретарь президента Нигерии сообщил, что войска готовы вмешаться в ситуацию в Гамбии только по просьбе Барроу и только после того, как он будет приведен к присяге.

18 января Джамме ввел в Гамбии военное положение, а Национальная ассамблея страны продлила срок его полномочий еще на три месяца.

Напомним, Яйя Джамме занимает пост президента с 1994 года. В декабре 2016 года прошли президентские выборы, на которых Джамме уступил своему конкуренту Барроу почти 9% голосов избирателей. Первоначально президент признал результаты выборов, но спустя неделю поменял свое решение, сославшись на сведения о многочисленных нарушениях. В результате в стране возник конфликт между властью и оппозицией.