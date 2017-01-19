Мурманск, 19 января, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В мероприятиях, посвящённых религиозному празднику Крещение Господне, на территории Мурманской области приняли участие около 6,5 тысяч человек. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального УМВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купание в крещение

«Во время торжественных мероприятий и религиозных обрядов нарушений общественного порядка не допущено, — отметили в ведомстве. — В трёх населённых пунктах прошли торжественные богослужения, посвящённые религиозному празднику Крещение Господне, в 14 населённых пунктах состоялись религиозные обряды — массовые купания в водоёмах».

По данным ведомства, для обеспечения правопорядка в период празднования Крещения было задействовано 94 сотрудника полиции, 2 работника частных охранных организаций, 16 сотрудников Росгвардии, 10 представителей добровольных народных дружин и представителей общественных объединений правоохранительной направленности. Кроме того, во всех официально открытых местах для обрядового купания дежурили спасатели, представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области.

Напомним, в прошлом году в ночь с 18 на 19 января в Мурманской области были открыты 17 мест массового купания, оборудованных для схода людей в воду. Тогда северяне приняли участие в крещенском омовении, несмотря на морозы.

В этом году с погодой повезло: по данным Мурманского Управления Гидрометслужбы, температура воздуха ночью не опускалась ниже 10 градусов.