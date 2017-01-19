Рязань, 19 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В Рязани теплоизоляция теплосетей находится в неудовлетворительном состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, активисты проверили воздушные теплотрассы и выявили многочисленные нарушения, из-за которых теряется слишком много тепла.

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К примеру, в микрорайоне Канищево на нескольных участках трубы проложены над землей на опорах. Так, на улице Бирюзова на вертикальных сетях участками вовсе нет теплоизоляции, а на горизонтальных осталась только сверху. Из-за этого происходит сверхнормативная потеря тепла.

Такая же ситуация и в других частях города. Подобные проблемы активисты увидели в районе Сысоево, на улице Березовая, возле дома №34 корпус 3 по улице Высоковольтная, возле больницы №11 по улице Новоселов, а в микрорайоне Недостоево и вовсе несколько проблемных участков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на лето 2016 года, в Рязани изношенность теплосетей составляла примерно 85%. На их замену нужно не менее 11 млрд рублей. Возраст сетей в среднем 30 лет.