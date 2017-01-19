Оренбург, 19 января, 2017, 13:55 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в 2016 году строители сдали в эксплуатацию 966 тыс. кв. метров жилья. Это составляет 107% к установленному прогнозному показателю. Изначально в области планировалось ввести 900 тыс. кв. метров жилого фонда, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Наталья Костенко.

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Населением построено 373 тыс. кв. метров жилья. В индустриальном секторе введено 593 тыс. кв. метров. В областном Минстрое отметили, что площадь жилья в секторе индустриального домостроения второй год подряд превышает площадь индивидуального жилищного строительства.

В Оренбурге и Оренбургском районе построено 70% от общего объема введенного в регионе жилья. Уровень ввода жилья относительно 2015 года превысили 10 муниципальных образований области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году уровень жилищного строительства в Оренбуржье своего максимума — 1 млн 190 тыс. квадратных метров (при плане — 1 млн 20 тыс. квадратов).

В Минстрое области сообщили, что на 2017 год первоначально план ввода новостроек составлял 880 тыс. квадратных метров, однако сейчас этот плановый показатель пересматривается и, скорее всего, он увеличится.